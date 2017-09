Belga

A.Kockartz/Belga/dpa Zwei Wissenschaftler der Universität Löwen (KU Leuven - Flämisch-Brabant) stellen die Sicherheit der beiden Atommeiler Tihange 2 und Doel 3 einmal mehr in Frage. Die Vielzahl der Haarrisse in den Reaktorbehältern gefährde die Stabilität der Meiler, so die Wissenschaftler. Nach Informationen von belgischen Medien seien bei der Sicherheitsüberprüfung der umstrittenen Meiler Fehler gemacht worden.