Autor: U. Neumann

U. Neumann Bei Volvo Cars in Gent liegt die Produktion noch immer still. Die Nachtschicht hatte ihre Arbeit niedergelegt. Und auch die Mehrzahl der Arbeiter der Frühschicht (die am gestrigen Montag mit Protestaktionen begann) weigerte sich, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. Inzwischen haben Direktion und Gewerkschaften jedoch einen neuen Vorschlag erarbeitet.