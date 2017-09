Belga

A.Kockartz Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will gegen die Landesregierungen von Flandern und der Wallonie vor Gericht ziehen. Der Grund dieser Klage ist der Vorwurf, dass die Politik zu wenig gegen die Luftverschmutzung unternimmt. „Die Politik sieht den Ernst der Lage nicht mehr.“, heißt es dazu bei Greenpeace. Die regionalen Umweltminister wiedersprechen den Umweltschützern und führen an, was sie derzeit gegen Schadstoffe in der Luft unternehmen.