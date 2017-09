Die insgesamt drei Bodensenken, die Brüssel in den vergangenen beiden Wochen heimsuchten, entstanden durch Rohrbrüche an über 100 Jahre alten Wasserleitungen aus Gusseisen. Vizedirektor Serge De Ridder von Vivaqua sagte dazu gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion, dass weitere Probleme zu befürchten sind, denn im Brüsseler Untergrund verlaufen rund 400 km dieser alten Wasserrohre: „Diese alle gleichzeitig zu ersetzen, ist keine Option. Wir können unmöglich ein Viertel von Brüssel aufreißen, um diese Wasser- und Abwasserleitungen zu ersetzen.“ Insgesamt verlaufen unter Brüssel rund 2.000 km Wasserrohre und -leitungen hindurch.

Die Schäden am Leuvensesteenweg in Sint-Joost entstanden an gusseisernen Wasserrohren, die zwischen 1900 und 1950 dort entstanden seien. Normalerweise halten solche Rohre „ewig“, doch an verschiedenen Stellen seien sie hohen und heftigen Vibrationen ausgesetzt, z.B. durch ein hohes Verkehrsaufkommen, durch Tramgleise und Busfahrbahnen oder durch Bahn- und Metrotunnel mit viel Zugverkehr. Das Problem dabei sei, so De Ridder, dass entsprechende Rohrbrüche „abrupt“ entstehen würden, aber erst viel später entdeckt werden. Vivaqua will jetzt die Zusatzbelastung durch den Verkehr auf unterirdische (Wasser)Leitungen prüfen und messen.

Mehr als 20 km veraltete Leitungen pro Jahr in Brüssel könne man nicht ersetzen, hieß es weiter dazu. Zum einen fehlen die finanziellen Mittel dazu und zum anderen könne man in der hektischen belgischen Hauptstadt nicht noch mehr Baustellen eröffnen...