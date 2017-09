A.Kockartz Am vergangenen Wochenende musste die Polizei einmal mehr zu zwei Verkehrsunfällen mit Todesfolge ausrücken, bei denen sich die Unfallverursacher aus dem Staub gemacht haben. In Ertvelde in Ostflandern wurde eine 22 Jahre alte Frau angefahren und in Vosselaar in der Provinz Antwerpen kam ein 18 Jahre alter Jugendlicher ums Leben.