"Leer stehende Geschäftsräume gibt es in Städten wie Antwerpen und Gent, auch in meiner Stadt Ostende. Dort sprechen wir von einem Anteil von mehr als 10 Prozent. Vor einigen Jahren waren das noch 5 Prozent. Wir müssen also etwas dagegen tun", sagte Tommelein in der VRT.

Der Minister will steuerliche Anregungen schaffen. Wer heute eine Geschäftsfläche in eine Wohnfläche umbaut, darf mit einer dreijährigen Befreiung von der Grundsteuer rechnen. Doch die Voraussetzungen hierfür seien noch viel zu starr. So muss der Geschäftsraum, will man in den Genuß der dreijährigen Befreiung kommen, mindestens die Hälfte des gesamten Gebäudes betragen. Handelt es sich also um ein Gebäude mit drei Stockwerken darüber, sind die 50 Prozent unmöglich zu erzielen.

In Geschäftsstraßen mit vielen Läden, will Tommelein wiederum Anreize für das Wohnen über den Geschäften schaffen. Werden die Räume über den Geschäften nicht bewohnt, führe das zur Verwahrlosung und einem "häßlichen Anblick" sowie zu einem Gefühl der Unsicherheit. Der Minister will deshalb eine einheitliche fiskale Befreiung von drei Jahren für all diejenigen einführen, die diese Räume zu Wohnungen umbauen.