Nach der Evakuierung von Häusern in unmittelbarer Nähe der Unterspülung in Sint-Joost-ten-Noode (davon sind rund 250 Bewohner betroffen) und der Einrichtung von lokalen Umleitungen für den Auto- und den Nahverkehr arbeitet die Brüsseler Wassergesellschaft Vivaqua fieberhaft an der Lösung des Problems. Sichtbar für den Laien ist „nur“ ein riesiges Loch mitten in dieser wichtigen Hauptstraße in Richtung Brüsseler Zentrum. Doch was sich darunter abspielt, ist ein Problem für Fachleute aller Art.

Ein geborstenes Wasserrohr legte Stromkabel und Gasleitungen frei und ließ enorme Mengen Abwasser in den Eisenbahntunnel zwischen dem Nordbahnhof und dem Bahnhof Brüssel-Luxemburg im EU-Viertel strömen. Dieser Streckenabschnitt gehört zur Bahnlinie Brüssel-Namür(-Luxemburg) und ist eine der wichtigsten Achsen zwischen Brüssel und Wallonien.

