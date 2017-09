Der frankophonen Zentrumspartei CDH ist es also außer in der Wallonie nicht gelungen, die skandalgeprägten Sozialisten der PS in weiteren Regionalregierungen durch die frankophone liberale MR zu ersetzen. Vor knapp zwei Monaten hatte der CDH-Vorsitzende Benoît Lutgen (Foto oben) lautstark erklärt, nicht mehr mit den Sozialisten zusammenarbeiten zu wollen.

Nach mehreren politischen Skandalen, u.a. im Sozialbereich in der Brüsseler Hauptstadt-Region, hatte er alle Koalitionen mit der PS aufgekündigt, doch letztendlich nicht überall mit dem gleichen Erfolg.

In Brüssel und in der Französischen Gemeinschaft scheiterte Lutgen am Widerstand des kleinen Koalitionspartners DéFi - das sind die radikal-frankophonen Liberalen - der die PS nicht fallenlassen wollte oder konnte. DéFi kann sich nicht mehr unbedingt für eine Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Kartellpartner MR erwärmen…

Brüssels sozialistischer Ministerpräsident Rudy Vervoort (PS) hat für die nächsten Wochen eine neue Regierungserklärung angekündigt und am Rande des Konzertierungsausschusses in Brüssel, bei dem die Landes- und Regionalregierungen mit der belgischen Bundesregierung an einem Tisch sitzen, gaben alle Beteiligten an, in den betroffenen Gremien „loyal weiter zu regieren“.