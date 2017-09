Belga

A.Kockartz Dounia Bourabain, eine Soziologiestudentin an der niederländisch-sprachigen Freien Universität Brüssel (VUB), stellte in einer Studie für ihren Masterabschluss fest, dass die alltägliche Diskriminierung bereits im Modeladen zu spüren ist. In 602 Praxistests stellte sie fest, dass Kunden ausländischer Abstammung in Fashionshops weniger beachtet werden, als Landsleute. Dieses Verhalten nehme allerdings ab, je luxuriöser die Geschäfte seien, so Bourabain.