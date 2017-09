Die meisten dieser Migranten sind Afrikaner, die nicht vorhaben, hier in Belgien einen Asylantrag zu stellen. Die meisten kamen über das Mittelmeer nach Italien und suchten sich einen Weg in Richtung Norden. Sie befinden sich de facto illegal in der Europäischen Union, da sie sich, wenn überhaupt, in Italien haben registrieren lassen und eigentlich bis auf weiteres dort bleiben müssen.

Inzwischen befürchtet Bernard Clerfayt (DéFi - kl. Foto), der Bürgermeister des Brüsseler Stadtteils Schaarbeek, auf dessen Gebiet sich der Nordbahnhof befindet, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Die Bewohner und die Geschäftsleute des Viertels beschweren sich und auch bei der Bahn im Bahnhof steigt der Unmut, denn die vielen illegalen Transmigranten sorgen auch für Unrat und ähnliches.

Nicht Sache der lokalen Behörden

Clerfayt ruft jetzt die belgische Bundesregierung um Hilfe: „Am Anfang der Ferien waren hier 100 Leute. Danach waren es 300 bis 400 und mittlerweile halten sich rund 700 Flüchtlinge in Bahnhof und um Maximilianpark auf. Ich verlange, dass die Bundesregierung daran etwas ändert. Doch Asyl-Staatsekretär Theo Francken (N-VA) lehnt dies ab. Doch die Regierung muss einfach reagieren. Dies ist mehr Sache der lokalen Behörden.“