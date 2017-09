Ziel ist, in diesen Metropolen und Ballungsräumen Berufspendler dazu zu bewegen, für den Weg zur Arbeit und wieder nach Hause auf der Kurzstrecke auf den eigenen Wagen zu verzichten. Ein solcher Pass soll monatlich mit einem Standarttarif von 60 € zu Buche schlagen. Eventuelle Rabatte für bestimmte Zielgruppen und langjährige Abonnenten müssen noch festgelegt werden, hieß es bei De Lijn dazu.

Ein solcher CityPass stand in Flandern bereits seit rund 10 Jahren in der Diskussion während dies bereits seit Jahren in Brüssel und in den wallonischen Großstädten Lüttich und Charleroi über die dortige Nahverkehrsgesellschaften MIVB/STIB bzw. TEC möglich ist. Die Stadtverordneten für Verkehr und Mobilität in Gent und Antwerpen erhoffen sich vieles von dem CityPass, z.B. eine Entspannung in Sachen Autoverkehr und Parkplätze in ihren Innenstädten. Antwerpen will das System im kommenden Jahr noch weiter auf Taxis, Stadtfahrräder und Stadteilautos ausweiten.