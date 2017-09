Belga

A.Kockartz Die Leiche des am Sonntag bei einer Flugübung aus einem Armeehubschrauber gestürzten Piloten ist am Montag in der Nähe von Huy in der Provinz Lüttich entdeckt worden. Der unglückliche Pilot wurde seit Sonntagnachmittag gesucht und nach einer nächtlichen Unterbrechung war die Suche am Montag fortgesetzt worden.