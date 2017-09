VRT

A.Kockartz Die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn will den öffentlichen Nahverkehr verbessern, indem er grundlegend verändert werden soll. Das soll in mehreren Lagen geschehen, mit zielgerichteten direkten Bahn-, Bus- und Tramlinien, an denen kleine Linien Anschluss haben. Derweil will die belgische Bahngesellschaft NMBS weitere kleinere Bahnhöfe seltener besetzen und eine Unistudie will einen besseren Fahrplan haben, als die Bahn selbst.