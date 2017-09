Schon in einer ersten Stellungname nach diesem Vorfall forderte Antwerpens Bürgermeister Bart De Wever (N-VA) Bodycams für die Polizei. Das sind kleine Kameras, die z.B. an der Schulter von Polizeiuniformen angebracht werden können, um jeden Vorgang aus dem Blickfeld der Beamten aufnehmen zu können. Dem schloss sich Kriminologe Brice De Ruyver (kl. Foto) am Montagmorgen in der VRT-Radiosendung „De ochtend“ („Der frühe Morgen“) an:

„Ich bin ein Befürworter der Nutzung von Bodycams. Immer Öfter werden Einsätze der Behörden bezweifelt, besonders dann, wenn Gewalt im Spiel ist. Wenn Diskussionen entstehen, ist es immer gut, wenn Beweismaterial vorliegt, damit es nicht bei Aussage gegen Aussage bleibt. Dies ist ein Instrument, mit dem man solche Diskussionen vermeiden kann. Überdies bieten diese Bilder auch nützliches didaktisches Material für z.B. Unterrichte in den Polizeischulen.“