Rüdiger Lüdeking In den kommenden Wochen wird die innenpolitische Debatte in Deutschland vom Wahlkampf geprägt sein: am 24. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag. Rüdiger Lüdeking, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland beim Königreich Belgien, erklärt in diesem Kommentar, worauf sich Belgien und Europa nach dieser Wahl einstellen können.