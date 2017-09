Diese Mindestzahl nannte der EU-Anti-Terrorismus-Koordinator Gilles de Kerckhove am Samstag in einem Interview mit der flämischen Zeitung ‚De Morgen‘. Er schätzt, dass in Belgien rund 500 ehemalige Syrienkämpfer leben. Die Anzahl der radikalisierten Moslems gibt er mit rund 2.000 an.

Die zuständigen Behörden stelle dies zunehmend vor Problemen. De Kerckhove bezweifelt auch, dass der Personenkreis entradikalisiert werden kann.