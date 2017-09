Ab diesem Stichtag 1. September dürfen die Händler in der Region Brüssel-Hauptstadt weder die dünnen und/oder durchsichtigen Plastiktüten mehr in Umlauf bringen, noch andere entsprechende Plastikbeutel. Darunter fallen auch Tüten, die der Handel bisher gegen ein paar Cent abgab. Wer dagegen verstößt, der riskiert ab jetzt ein Bußgeld. Damit sollen die Kunden und Verbraucher dazu angeregt werden, auf umweltfreundlichere Stofftaschen oder wiederverwendbare Materialien umzusteigen.

Die Verbraucher in Belgien nutzen jährlich 1,1 Milliarden Plastikbeutel - 98 Tüten pro Einwohner. Die Kosten für die Beseitigung vom Plastiktüten im wilden Müll belaufen sich alleine in den Bereichen Flandern und Region Brüssel-Hauptstadt auf jährlich 61,5 Mio. €. In Wallonien wurde ein solches Verbot bereits Ende 2016 eingeführt und dort sind seit März jegliche Plastiktüten verboten, doch Flandern ziert sich bisher noch.