Keine 70 Kilometer liegen zwischen Aachen und dem wegen Sicherheitsbedenken umstrittenen Kernkraftwerk Tihange in Huy in der Provinz Lüttich. In der Grenzregion gibt es deshalb große Zweifel, dass im Ernstfall die Zeit reicht, die Bevölkerung mit hoch dosierten Jodtabletten zu versorgen. Am Freitag beginnt deshalb die Versorgung der Bevölkerung mit den Tabletten, die verhindern sollen, dass die Schilddrüse radioaktives Jod aufnimmt. Eine Maßnahme, die bisher bundesweit nur in Ausnahmefällen und in sehr begrenzten Bereichen zugelassen wurde.



Es gibt viele Unbekannte in den in Aachen durchgespielten Szenarien im Zuge eines Atomunfalls in Tihange: Passiert der Unfall tagsüber oder in der Nacht? In der Ferienzeit? Wie stark ist der (West)Wind? Regnet es?