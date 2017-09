Für die meisten der heute wieder in die Schule gehenden 1.164.619 Kinder in Flandern bedeutet dieser Tag nicht viel Neues, doch für einige von ihnen ist dies eine Premiere. Sie gehen entweder zum ersten Mal in den Kindergarten oder in die „große Schule“. Für die Kinder, die schon mal da waren, gibt es aber auch Neuigkeiten. So können die Schulkinder ab der 3. Klasse in Flandern schon Fremdsprachen auswählen.