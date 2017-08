In Mol liegt die Zahl um 4 Prozent höher als der Durchschnitt. In Fleurus wurden 8 Prozent mehr Krankheitsfälle registriert. Doch ob es einen Zusammenhang mit der Reaktoraktivität gibt, wird in der Studie nicht genannt. Das sagt Daisy Tysmans vom Wissenschafts-Institut: "Wir können nur sagen, ob es tatsächlich mehr Fälle von Schilddrüsenkrebs in der Umgebung des Reaktors gibt, aber keinen direkten Zusammenhang zwischen beiden herstellen." Für so etwas müsse man eine extra groß angelegte Studie ins Leben rufen, bei der man gezielt eine Guppe Menschen über einen längeren Zeitraum individuell beobachte und zum Beispiel auch überprüfe, was die Personen essen, wo sie arbeiten etc., um möglicherweise bestimmte Krebsformen mit bestimmten Personen in Verbindung zu bringen, so Tysmans.

Die jüngste Studie hat auch die Tendenz aus einer früheren Studie aus dem Jahr 2012 bestätigt. Auffällig ist allerdings, dass in den Gegenden der AKW-Gelände von Doel und Tihange im Vergleich zum Durchschnitt weniger Fälle von Schilddrüsenkrebs festgestellt wurden.