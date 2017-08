Am Dienstag, dem vorletzten Tag der Sommerferien, hat die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB so viele Tagesgäste an die Küste befördert wie an keinem anderen Tag in diesem Jahr. Rund 19.500 Personen nahmen einen Zug in Richtung Ostende und etwa 7.000 Touristen fuhren nach Blankenberge. Die Bahn setzte am Dienstag zusätzlich zu den ohnehin schon 30 Sonderzügen, die in den Sommermonaten das Inland mit der Nordseeküste verbinden, noch vier weitere Extrazüge ein, um den Andrang bewältigen zu können. Die angekündigten heißen Temperaturen zum Abschluss dieser Sommerferien setzten noch einmal eine enorme Volksbewegung in Richtung Meer in Gang.