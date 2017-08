A.Kockartz Der Somalier Haashi A. aus Brügge, der vor einigen Tagen eine Militärpatrouille in der Brüsseler Innenstadt mit einem Messer angegriffen hatte und dabei erschossen wurde, war eine Zeit lang in psychiatrischer Behandlung. Er war monatelang auf freiwilliger Basis in einer entsprechenden Klinik. Anlass war ein Angriff auf Kollegen an seinem Arbeitsplatz.