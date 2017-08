Brügges Bürgermeister Landuyt weist den Vorwurf, er habe dem flämischen Straßenamt Anweisungen erteilt, das Richtungsschild auf der A11 so zu gestalten, wie es derzeit dort angebracht ist: „Hier ist man der Logik gefolgt, dass auf Autobahnen der Name der Kommune angegeben wird. Das flämische Verkehrsamt wollte damit auch den LKW-Verkehr aus den Ortskernen verbannen. Was mich betrifft, kann das wieder angepasst werden.“

Landuyt will die Einwohner des Ortsteils Zeebrügge beruhigen und gibt an, dass ihr Ortsname auf keinen Fall verschwinden werde: „Der alte Traum von Brügge als Stadt an der See bleibt weiter bestehen, doch unsere Stadtteile bleiben auch wichtig. Die ganze Diskussion ist ein Plädoyer für den Stolz der Leute aus Zeebrügge. Doch man sollte Symbole und die Realität voneinander trennen.“