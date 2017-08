In Brüssel hingegen ist Prostitution weiter verbreitet. Illegale Prostitution findet sich im oben erwähnten „Alhambra-Viertel“ und auf dem Straßenstich unweit der Louizalaan. Legale Prostitution ist in der Aarschotstraat (kl. Foto) hinter dem Brüsseler Nordbahnhof möglich. Doch auch am Rande dieses Viertels bieten Prostituierte in schummerigen Abbruchhäusern ihre Dienste an, wohl mehr oder weniger illegal und lediglich geduldet. Dies will Brüssels Bürgermeister Close abschaffen.

Seit einigen Tagen ist im Bereich Brüssel-Stadt eine Polizeiverordnung in Kraft, die sich sowohl gegen die Prostituierten, als auch gegen deren Kunden richtet. Damit will Close auch das Sicherheitsgefühl und die Wohnqualität der Anwohner in den genannten Vierteln schützen, vor allem da, wo sich illegaler Straßenstrich breitmacht.

Diskussion eröffnet

Mit dem Pressegespräch von Brüssels Staatssekretärin Debaets und der neuen Polizeiverordnung zur Prostitution von Bürgermeister Close ist die Diskussion neu eröffnet, doch was sie angesichts der diametral entgegengesetzten Ansichten bringen wird, bleibt abzuwarten. Derweil nimmt das Elend auf den illegalen Straßenstrichen, wo erwiesenermaßen Frauen zur Prostitution gegen ihren Willen gezwungen werden, seinen weiteren Lauf.