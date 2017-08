Reporters

A.Kockartz/Belga Das belgische Verteidigungsministerium wird in den kommenden Jahren 200 Computerexperten einstellen, die dabei helfen sollen, unser Land besser gegen Cyberattacken zu wappnen. Dieses Jahr sind bereits 30 entsprechende Stellenangebote beim Hauptquartier des militärischen Nachrichtendienstes in Evere in Brüssel ausgeschrieben worden.