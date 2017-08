Viele Schulen in Städten und Gemeinden mit hohem Ausländeranteil haben ihren ersten Schultag von Freitag, den 1. September auf Montag, den 4. September verlegt. Das liegt daran, dass am Freitag das islamische Opferfest beginnt.

Nach belgischem Recht ist den Kindern einer jeden hier offiziell anerkannten Glaubensrichtung erlaubt, bei wichtigen religiösen Festen dem Schulunterricht fernzubleiben.

Da vor allem in Großstädten viele Kinder aus moslemischen Familien zur Schule gehen, ist dies dieses Jahr eine praktikable Lösung.

Die Reisebüros in Belgien melden übrigens auffallend viele Buchungen für Flüge in islamische Länder, Herkunftsländer von hier lebenden Einwanderern, die das Opferfest in ihrer Heimat verbringen möchten. Am Montag werden sie wieder in Belgien sein, denn für Sonntagabend sind die Rückflüge gebucht.