Dies aber kritisieren Dritte-Welt-Organisationen, wie der Nord-Süd-Verband 11.11.11. Bogdan Vanden Berghe von 11.11.11 sagte dazu bei „Terzake“, dass abgewiesene Flüchtlinge zum Beispiel in Libyen unter menschenunwürdigen Umständen in Lager gepfercht würden: „Europa exportiert die Bewachung seiner Grenzen in dubiose Regimes. (…) Einige dieser Deals werden überdies über die Entwicklungshilfe finanziert. Das überschreitet jede europäische Norm. Solche Regierungen zu stärken schadet den Regionen und führt letztendlich zu mehr Flüchtlingen.“

Staatssekretär Francken ist über die Tatsache, dass die Umstände, unter denen abgewiesene und zurückgeschickte Flüchtlinge untergebracht werden, menschenunwürdig sind, mit Vanden Berghe einer Meinung: „Das müssen wir ändern. Ich glaube aber nicht, dass dies ohne Kooperationsabkommen mit Libyen möglich ist.“

11.11.11 legte Nachdruck darauf, dass man die Ursachen der Flüchtlingsproblematik angehen müsse: Klimawandel, bewaffnete Konflikte und Hungersnot. Es werde zu wenig in die Basisursachen für Migration aus Richtung Afrika investiert, so der 11.11.11-Leiter. Auch dies erkennt Francken, doch habe Europa keine Zeit, hier an Problemen zu arbeiten, deren Lösung Jahre dauern würden, denn es drohe hier ein Chaos und die Bürger in Europa würden Lösungen fordern.