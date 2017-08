70 Wohneinheiten sollen in dem Hochhaus am Kapertoren in Hasselt entstehen (Projektfoto oben). Jedem steht frei, hier ein Appartement zu erwerben oder zu mieten, auch Personen, die älter als 32 Jahre sind. Doch wer selbst dort einziehen will, der muss die hier geplante Altersbeschränkung im Auge behalten.

Laut Projektentwickler Kolmont muss der jüngste Bewohner eines der Appartements jünger als 32 Jahre alt sein. Das betrifft auch Lebensgemeinschaften, die sich hier einmieten wollen. Auch hier gilt, dass mindestens einer der Mitbewohner nicht älter als 32 Jahre sein darf. Danach gilt aber für jeden lebenslanges Wohnrecht.

Ziel dieses Projektes, dass das Immo-Unternehmen Kolmont gemeinsam mit der Stadt Hasselt initiiert, ist, bezahlbaren Wohnraum für junge Familien oder für Studienabgänger zu schaffen, die sich auf ihr Berufsleben vorbereiten wollen oder müssen. Dieses Prinzip und die entsprechende Altersbeschränkung waren von Anfang an Teil der Planung und dies ist auch in allen Bauanträgen und Anträgen auf Betriebsgenehmigung enthalten, so die Initiatoren.