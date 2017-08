Flanderns Verkehrs- und Autofahrer-Verband VAB ließ 12.000 Flamen via Internet eine theoretische Führerscheinprüfung ablegen und zwar nach den Regeln, die hierzulande seit einer Regelanpassung seit dem 1. Juli 2017 gelten. Das bedeutet, dass sie sich innerhalb des 50 Verkehrsfragen-Katalogs in dieser Prüfung nur ein schweres Verkehrsvergehen leisten durften und nur neun leichte Fehler. Doch nur rund 14 % der freiwilligen Teilnehmer haben diese Prüfung bestanden.

Das betrifft aber nicht nur ältere Verkehrsteilnehmer, die ihren Führerschein vielleicht schon vor Jahrzehnten gemacht haben, also über lange Fahrerfahren verfügen, sondern auch jüngere und junge Leute. So wussten z.B. nur 37 % der Prüfungsteilnehmer, dass Radfahrer an einem Radwege-Übergang keine Vorfahrt vor anderen Verkehrsteilnehmern haben.

Oft entstehe Verwirrung bei den Verkehrsteilnehmern, so Maarten Matienko vom VAB, wo die Tatsache kritisiert wird, dass die Verkehrsregeln in unserem Land zu kompliziert seien. Überdies, so die Kritik, würden auf Regional- und Landesebene unterschiedliche Regeln gelten, die Einwohner der jeweils anderen Region nicht kennen würden.