Die Soldatengewerkschaften erinnern derweil ebenfalls an die hohe Belastung für die Wachsoldaten. Militärs, die an der „Operation Homeland“ teilnehmen, sind drei bis vier Wochen nicht zuhause, übernachten in Kasernen und wenn sie wieder zurück zu ihrer Einheit kommen, warten weitere Aufträge oder Manöver auf sie, wodurch sie wieder lange von ihrer Familie getrennt sind. Dies müsse geändert werden, so die Gewerkschaften. Lösungen seien oft recht einfach zu finden, zum Beispiel Manöver nicht über das Wochenende laufen zu lassen.