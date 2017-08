A.Kockartz Die islamistische Terrorgruppe IS hat den Messerangriff am Freitagabend in Brüssel auf drei belgische Soldaten für sich reklamiert. In einem Bekenner-Kommunikee heißt es dazu, dieser Anschlag sei eine der Antworten auf den Aufruf, jene Länder anzugreifen, die Teil der internationalen Anti-IS-Koalition seien. Belgien gehört zu dieser Koalition.