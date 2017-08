Mitte März 2014 erfolgte der erste Spatenstich zum Bau der A11. Bis zur Eröffnung in diesen Tagen wurden etwa 674 Mio. € hier verbaut, dass diese Autobahn zur teuersten ihrer Art in Flandern macht. Diese Autobahn sorgt zum einen für eine bessere und schnellere Verbindung zwischen Brügge und dem mondänen Badeort Knokke-Heist an der Nordseeküste (siehe Karte unten).