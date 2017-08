Belga

A.Kockartz Die Lokalpolizei der Zone Bilzen-Riemst-Hoeselt in der flämischen Provinz Limburg hat in der Nacht zum Samstag ihre liebe Not mit nur einem einzigen Autofahrer gehabt. Der Mann wurde zwei Mal in nur 20 Minuten Zeit betrunken am Steuer erwischt. Doch damit ist diese Geschichte noch nicht zu Ende…