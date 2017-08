A.Kockartz Das belgische Unternehmen Janssen Pharmaceutica ist entrüstet über die Tatsache, dass ein zum Tode verurteilter Mann am vergangenen Donnerstag in Florida mit einem tödlichen Medikamentencocktail exekutiert wurde, in dem ein Bestandteil ein Produkt, bzw. ein Patent aus dem eigenen Hause war. Der Hingerichtete war ein mehrfacher Mörder, der schon 1988 zum Tode verurteilt worden war.