Das neue Gesetz über spezielle Ermittlungstechniken gestattet den Diensten Haussuchungen (auch rund um die Uhr) und das Hacken von Computern, nicht nur bei Terrorverdächtigen, sondern beispielsweise auch bei Hasspredigern. Andere Maßnahmen warten noch auf ihre Ausführung, u. a. die Einschleusung von Infiltranten und die Aktivierung von Zeugenschutzprogrammen sowie die Verlängerung des Haftbefehls.

In ihrem abschließenden Bericht über die Anschläge am 22. März 2016 empfiehlt die parlamentarische Kommission, die Ermittlungen und den Informationsaustausch in Belgien zu optimieren.

In diesem Sinne auch will Bundesinnenminister Jambon (N-VA) 1.000 Kameras installieren, die Kfz-Kennzeichen lesen und erkennen können. In diesem Jahr tritt auch die sogenannte PNR-Regelung (Passenger Name Record) in Kraft. Sie verpflichtet die gesamte Transport- und Reisebranche, alle Passagiere namentlich zu registrieren, sodass gesuchte Personen auf der Durchreise gefunden werden können.