Die Polizeibehörden von Katalonien hatten in erster Instanz bekannt gegeben, man habe sie nicht vor dem Imam gewarnt. Mittlerweile aber sind E-Mails aufgetaucht, die zwischen den Polizeidiensten von Vilvoorde und dem Mossos d'Esquadra ausgetauscht worden sind. Unter anderem eine E-Mail vom 8. März 2016, in der ein Agent der katalonischen Polizei auf eine Frage der Polizei von Vilvoorde über die mögliche Radikalisierung des Imams antwortet. In dem Schreiben heißt es, die katalonische Polizei habe keine Angaben zu dem Imam. Wohl wisse man von einer anderen Person mit dem gleichen Nachnamen, die Beziehungen zu einer Jihad-Organisation unterhalten habe.