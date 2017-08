Am Sonntag, dem 13. August griffen vermummte Fußballanhänger von Royal Antwerpen F.C. an einer Straßenkreuzung in Moortsel einen Fanbus von Beerschot-Wilrijk an. Die ca. 25 Mann starke Truppe bewarf den Bus mit Steinen. Es entbrannte auch eine handfeste Schlägerei zwischen rivalisierenden Fans.

Zwei Fans von Beerschot-Wilrijk wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert oder erlebten einen Schock. Es enstanden auch erhebliche Sachschäden.

Die Polizei war rasch zur Stelle und konnte die Beerschot-Wilrijk-Fans aus dem Hinterhalt befreien, sodass sie ihren Nachhauseweg fortsetzen konnten.

Übrigens hatten die beiden Teams an diesem Sonntag nicht gegeneinander gespielt. Beerschot-Wilrijk war auf dem Rückfahrt des Spiels gegen Lierse gewesen, als der Bus in einen Hinterhalt an der Kreuzung in Moortsel geriet.