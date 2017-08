Es ist nicht das erste Mal, dass Anzeige gegen einen unbekannten Mann in der Gemeinde erstattet wird, der sich aus sexuellem Lustgewinn in der Öffentlichkeit entblößt.

Bürgermeister Dirk De Vis relativiert die Vorfälle im Radioprogramm De ochtend: "In Zeiten, in denen wir mit Terrorstufe 3 leben, stellen diese keine große Bedrohung dar. Die Polizeidienste haben sicher andere Dinge zu tun, als einen Mann zu suchen, der ab und zu seine Hose sacken lässt. In unserer Polizeizone konzentrieren wir uns u. a. auf Verkehrsaggressionen und Wohnungseinbrüche. Wir leben zudem in einer Gesellschaft, in der die sexuelle Toleranzgrenze hoch liegt. Ein Mann, der auf der anderen Kanalseite die Hose runter lässt, bereitet mir kein Kopfzerbrechen. Das ist eine Randnotiz.“

Insgesamt sind bei der Polizei drei Anzeigen über einen Mann eingegangen, der sich in der Region entblößt und befriedigt. „Ich glaube, dass solche Fälle in jeder Gemeinde vorkommen. Wir wissen selbst nicht, ob es sich immer um denselben Mann handelt. Wenn wir ihn schnappen können, tun wir das. Aber einen Exhibitionisten muss man auf frischer Tat erwischen. Wenn wir ihm im Polizeiwagen auflauern, wird er nicht erscheinen. Und teure Undercover-Missionen sind keine Erfolgsgarantie“, erläuterte der Bürgermeister von Ham am Donnerstagmorgen im Radio.