A.Kockartz Die belgische Staatssicherheit brauche mehr Informationen aus der islamischen Welt sagt Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA - Foto) und deshalb seien die staatlichen Sicherheitsorgane auf der Suche nach Vertretern aus der moslemischen Gemeinschaft unseres Landes, die hier Hilfestellung geben könnten. Anlass dafür sind die Anschläge in Spanien, denn hier gibt es einen Link, der in Richtung unseres Landes weist. In diesem Zusammenhang will der Minister auch das Vermieten von Autos kontrollieren, denn Mietwagen werden in letzter Zeit öfter als Waffe bei Anschlägen genutzt.