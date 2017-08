Möglicherweise war der aus Marokko stammende radikal-islamistische Imam aus dem spanischen Ripoll sogar noch häufiger in Belgien. Aus Passagierlisten von Flügen zwischen Marokko bzw. Spanien und Brüssel ist ersichtlich, dass sich Es Satty in den Monaten Mai und Juni 2016 ein weiteres Mal in unserm Land aufgehalten hat.

Unbestätigten Berichten zufolge war er vor den Anschlagen in Spanien sogar noch ein drittes Mal hier. Die Staatsanwaltschaft untersucht, ob er hier in Belgien junge Moslems rekrutiert haben könnte, auch wenn in dieser Hinsicht noch keine entsprechenden Hinweise vorliegen.

Bei der Durchsuchung des Terrorhauses in Alcanar, bei dessen Explosion Abdelbaki Es Satty ums Leben gekommen war, fanden die spanischen Ermittler in dessen Sachen übrigens weitere Flugtickets nach Brüssel. Dies melden die Nachrichtenagentur Reuters und spanische Medien auf Basis von Aussagen eines Untersuchungsrichters in Barcelona. Unklar ist allerdings, ob es sich dabei um alte Flugscheine handelt oder um neue und ungebrauchte Tickets.