A.Kockartz Die frankophonen Sozialisten PS wollen sich trotz politischer Querelen nicht geschlagen geben. Sie mögen in den Regionalregierungen Walloniens und der Französischen Gemeinschaft in die Opposition gedrängt worden sein, doch bis 2019, wenn neue Wahlen anstehen, wollen sie wieder präsent sein. Parteichef Elio Di Rupo (Foto) stellte dazu auch ein Buch vor. Hier werden besonders linke Rezepte vorgestellt, um in den Wahlkampf einzugreifen und um Wähler zu gewinnen.