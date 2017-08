A.Kockartz Dendermonde in der Provinz Ostflandern ist die erste Stadt in Belgien, die über einen reflektierenden Radweg verfügen darf. Dieser Testradweg ist in die Farben „Apfelblau-Meeresgrün“ getaucht worden und soll sowohl tagsüber, als auch nachts besser sichtbar sein. Er bietet eine Alternative für die derzeit in Belgien in rot gefärbten Radwege, die vor allem Nachts nicht unbedingt gut zu erkennen sind.