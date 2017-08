Chris De Bruyn

A.Kockartz In Diest in der Provinz Flämisch-Brabant ist am Montag in den Mittagsstunden eine Angestellte der christlichen Gewerkschaft ACV an ihrem Arbeitsplatz von einem Unbekannten erschossen worden. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter, der unerkannt entkommen konnte. Die Einkaufsstraße in Diest, in der der Mord geschah, wurde von der Polizei abgesperrt (Foto).