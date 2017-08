Anschlag Barcelona: Querverbindung nach Belgien?

Es Satty verbüßte in Spanien eine vierjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels und soll Kontakte zu den Verantwortlichen der Zuganschläge 2004 in Madrid gehabt haben. Unklar ist, ob der „Geistliche“ überhaupt noch am Leben ist. Abouyaaqoubs Mutter appellierte an ihren Sohn, sich zu stellen.

Nach den Anschlägen konzentrieren die Ermittlungen sich vor allem auf das Haus im Süden von Katalonien, das am Tag vor dem Anschlag in Barcelona explodiert war (Foto). Dort waren große Mengen Sprengstoff und Butangasflaschen gelagert und es ist nicht ganz klar, wie viele mutmaßliche Terroristen dabei ums Leben gekommen sind. Nach einem Medienbericht seien dort inzwischen Überreste einer dritten Person gefunden worden.