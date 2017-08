Alt-EU-Ratspräsident Van Rompuy kritisiert Papst

Die Auseinandersetzung um die Sterbehilfe in belgischen Ordenskliniken geht weiter: Das Einschreiten von Papst Franziskus, der den Ordensleuten diese Praxis verbot, hat Herman Van Rompuy auf Twitter kritisiert. In einem Tweet deutete er an, der Papst habe in dieser Sache nicht mitzureden. Auf Niederländisch schrieb er "Die Tage von 'Roma locuta, causa finita' [Rom hat gesprochen, die Sache ist erledigt] sind lange vorbei".