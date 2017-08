Der Bürgermeister aus Tongeren, David Dewaele (Open VLD), sagte, die 44-jährige Frau wohne in seiner Gemeinde und sei mit ihrer Familie in Barcelona im Urlaub gewesen. Ihr Vater habe ihn am Vorabend in großer Sorge um seine Tochter kontaktiert. In der Nacht habe der Vater ihm den Tod seiner Tochter telefonisch bestätigt.

Eines der beiden Kinder der Belgierin soll bei dem Anschlag auf der Flaniermeile leicht verletzt worden sein.

"Terror ist überall. Heute erleben wir ihn in Tongeren aus der Nähe", reagierte Dewael, der als Parlamentarier auch den Ausschuss über die Terroranschläge in Belgien, am 22. März 2016, leitet und viele Berichte von Opfern gelesen hat: "Dennoch ist jeder Terroranschlag immer wieder ein neuer Schock", stellt Dewael fest. Absolute Sicherheit besteht nicht, befürchtet der Politiker, der die Arbeiten des parlamentarischen Ausschusses demnächst abrunden muss.