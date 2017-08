Auch in Breendonk in der Provinz Antwerpen gibt es eine Cyriel Verschaevestraat. Eine jüngst veranstaltete Umfrage unter den Bürgern ergab, dass die Mehrheit der Bewohner den Straßennamen behalten möchte. Dafür hat Keulen Verständnis: "Nicht jeder kennt die Geschichte seiner Heimat. Viele denken zuerst an praktische Unnahmlichkeiten wie Ausweis- und Adressänderung, Visitenkarten ... Aber ich bleibe bei meinem Standpunkt, auch wenn es uns Zeit kostet."

Die ganze Debatte sei auch hilfreich, um Menschen ihre Vergangenheit bewusst zu machen. "Wer die Geschichte kennt weiß, dass dieser Mann keinen Straßennamen verdient hat."