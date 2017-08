Am 15. März, eine Woche vor den Anschlägen in Belgien, unternahm die Polizei eine Haussuchung in einer Wohnung in der Driesstraat in Vorst. Die Beamten waren von einer leer stehenden Wohnung ausgegangen, gerieten dann aber unter Beschuss.

Bei dem Schusswechsel kam der Terrorverdächtige Mohamed Belkaid ums Leben. Belkaid soll die Anschläge in Paris am 13. November 2015 koordiniert haben.

Zwei andere Bewohner konnten entkommen. Darunter auch Salah Abdeslam. Drei Tage später wurde der Verdächtige in der Vierwindenstraat in Molenbeek geschnappt. Aus der Wohnung im Brüsseler Stadtteil Vorst war auch einem zweiten Mann die Flucht gelungen. Es handelt sich um Sofien Ayari.