Am Dienstag fand wie an jedem 15. August in Malmedy in den Ostkantinen (Provinz Lüttich) die traditionelle Zubereitung eines Riesen-Omelettes statt. Hier wurden dieses Jahr knapp 6.500 Eier genutzt, denen 25 kg. Speck, 50 l. Öl und etwas Schnittlauch hinzugefügt werden. Die rund 80 Mitglieder der veranstaltenden Bruderschaft hatten mit den Vorbehalten gegen Eier im Zuge der Fipronil-Krise gerechnet und weniger Eier gebraten.

Normalerweise wird in Malmedy am 15. August ein Riesen-Omelette aus 10.000 Eiern verspeist… Weltweit braten sieben solcher Bruderschaften riesige Omelettes, u.a. in Argentinien. Das Traditionsfest in Malmedy wurde in diesem Jahr von besonders vielen Pressevertretern besucht. Die meisten kamen aus Belgien, aus dem nahegelegenen Deutschland, aber auch aus Italien, aus Frankreich und sogar aus China.