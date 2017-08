Bei dem Verhafteten soll es sich um Mehdi A. handeln, der vor drei Jahren gemeinsam mit seiner Frau und seinem Kind nach Syrien gereist sein soll, um sich dort der IS anzuschließen. Mehdi A. stand laut türkischen Medienberichten seit drei Jahren auf der Interpol-Liste der meistgesuchten Personen und wurde, wie erst jetzt in Belgien bekannt wurde, bereits am vergangenen Donnerstag in Istanbul festgenommen.

Die türkische Polizei soll den Belgier im Istanbuler Stadtteil Fatih verhaftet haben, nach dem sie ihn unter anderem über die Bilder von Überwachungskameras länger beschatten konnte. Diese Bilder führten die Ermittler offenbar zum Aufenthaltsort, bzw. zum Versteck von Mehdi A.

Laut einem Bericht der türkischen Tageszeitung Hürriyet soll der Mann einen Anschlag in Istanbul geplant haben und auch an Anschlägen in anderen europäischen Städten beteiligt gewesen sein. Die türkische Justiz gab an, Mehdi A. nach Abschluss der Ermittlungen an Belgien ausliefern zu wollen.